ببدلة كلاسيك.. أحمد حسن يتألق في أحدث ظهور

نشر عميد لاعبى العالم أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".



وظهر أحمد حسن وهو يرتدى بدلة كلاسيك انيقة باللون الرمادى، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.



ولعب أحمد حسن لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.



وسبق أن استقال أحمد حسن من منصبه، كمشرف على الكرة بنادي بيراميدز، ولم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الآن.