ختام الدورة الحادية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي



١- متابعة الجهات المعنية بالدولة لحالات الإعاقة بكل أنواعها، وذلك من أجل اكتشافها مبكرًا والحد من تفاقمها مستقبلًا.

٢- أهمية تفعيل الجهات المعنية بالدولة للقوانين والقرارات الصادرة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة التي نص عليها الدستور المصري وقانون ذوي الإعاقة .

٣- ضرورة توفير واستخدام وتوظيف الرسائل التكنولوجية الحديثة الداعمة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.



٤- ضرورة تسليط الضوء على الإعاقات النادرة مثل الصلب المشقوق مع تنظيم الحملات التوعوية لدعم ومساعدة المصابين بها .

٥- تفعيل الأنشطة التربوية بمدارس التربية الخاصة بالتعاون مع وزارات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، لما لها من مردود إيجابي تجاه هذه الفئات ومكانتهم في مجتمعهم لاكتشاف مواهبهم .

٦- إنتاج المزيد من الأعمال الإبداعية في مختلف مجالات الفنون للوقاية من الإصابة بالاعاقة في المجتمع.



٧- ضرورة وجود خطة استراتيجية للإعلام الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة مع إشراك ذوي الخبرة في هذه الخطة لضبط المصطلحات المستخدمة في المجال الإعلامي .

٨- العمل على إتاحة كل الوسائل للتشجيع على الكتابة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت منهم أو عنهم .

٩- العمل علي نشر ثقافة التوعوية الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة لما لهذه الثقافة من آثار إيجابية علي الفرد والمجتمع.

١٠- أهمية متابعة توصيات هذه الدورة والدورات السابقة لدي الجهات المعنية للدولة من خلال أمانة المؤتمر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتمكين الثقافي من أجل تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من استحقاقاتهم التي نص عليها الدستور المصري وقانون ذوي الإعاقة.

أقيمت مساء اليوم، جلسة الشهادات ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الحادية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي بعنوان "نحو ثقافة مجتمعية داعمة لذوي القدرات الخاصة" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئؤن الثقافية، أدارتها د.رشا كمال، وقدم د.حسين عاشور شهادة حول "دور التكنولوجيا في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" ملخصا أوجه الإفادة من تكنولوجيا تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة.وجاء الملخص في النقاط التالية: علاج مشكلة الفروق الفردية بينهم، تساعد التكنولوجيا التعليم في تكوين اتجاهات موجبة لدي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل (اتباع النظام والتعاون، اكساب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المهارات الأكاديمية اللازمة لتكيفهم مع المجتمع المحيط، إمكانية تكرار الخبرات، تقليل الإعتماد على الآخرين)، ثم قدمت شهادة بعنوان "الإعاقة في الحضارة المصرية.. الاتاحة والمساحة" للباحثة رباب محمود.وفي الختام أقيمت جلسة لإعلان توصيات المؤتمر بحضور د.احمد شلبي الأمين العام المساعد للمؤتمر، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وألقي ممدوح ابو يوسف أمين عام المؤتمر توصيات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2019 وهي كالتالي :