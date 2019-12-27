منى الشاذلي لـ هشام عباس: مهذب وودود ولا تتسبب في مشاكل وخلافات.. فيديو

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن الفنان هشام عباس مطرب ناجح وملتزم وهو إنسان معروف بأنه مهذب وودود وبه خصال إنسانية رائعة.





وأضافت الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "هشام عباس لا يثير مشاكل مع المحيطين به، و وعمرنا ما سمعنا أن عمل مشكلة أو خلاف كبير مع أي حد".





ومن جانبه قال الفنان هشام عباس، إن والده عارض دخوله مجال الغناء وكان دائما يطلب منه الاهتمام بدراسته.





وأضاف عباس خلال في حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، أنه عمل لفترة "مهندس صوت"، وطلبوا منه عمل ألبوم، ولكنه رفض فى البداية خوفًا من الشهرة.



