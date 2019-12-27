مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية لنقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية وأنظمة التحكم والإشارات للسكك الحديدية.. التراس: نستهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة

رئيس الهيئة العربية للتصنيع:

= مذكرة التفاهم الموقعة تمت في ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدرتها التصنيعية = تصنيع مشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات الصناعات الدفاعية والسكك الحديدية مع الجانب الصيني = الهيئة تستهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة وتطوير وتحديث منظومة أنظمة التحكم وإشارات السكك الحديدية





شهد اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة "نورينكو "الصينية العالمية.





من جهته، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مذكرة التفاهم الموقعة تمت في ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدرتها التصنيعية بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة بالإضافة إلي صقل خبرات العاملين بها وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة.





وشدد "التراس" على أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية.





وأوضح أن مجالات التعاون تعزز فرص الإستثمار والتبادل التجاري بين مصر والصين وتتضمن التصنيع المشترك وتدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات الصناعات الدفاعية والسكك الحديدية مؤكدا أن عوامل تطوير مجالات التعاون بين البلدين متوافرة في ظل قوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين ووجود قاعدة صناعية متطورة بالهيئة العربية للتصنيع.





وأضاف الفريق عبد منعم التراس، أن الهيئة تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات القوات المسلحة وتطوير وتحديث منظومة أنظمة التحكم وإشارات السكك الحديدية، مشددا على الميزة التنافسية التي تتميز بها مصر، وتوقيعها عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإفريقية والأوروبية تسمح بدخول منتجاتها لهذه الأسواق دون جمارك وهو ما يفتح المجال لتسويق منتجات المشروعات المشتركة للسوق الخارجي من خلال مصر، لافتًا إلي ضرورة مراعاة الجودة العالية والأسعار التنافسية العالمية لهذه المنتجات.





من جانبه أشاد "شى لى" ممثل شركة "نورينكو الصينية في مصر "بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربا عن تطلع شركته للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.





وأضاف "لى" أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.



