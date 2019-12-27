لميس سلامة: الخير اللى بتعمله لـ غيرك النهارده بكره هيرجعلك.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة: إن القيم الجميلة وقيم التكافل الاجتماعى تنص عليها كل الأديان السماوية، موضحة أن التكافل نظام أخلاقي وحب الخير للغير.





وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدي البلد، أن التعاون فى مساعدة الغير يبني دولة مستقرة ومتقدمة.





وأوضحت لميس سلامة، أن التكافل هو التوفيق بين مصلحة الفرد و المجتمع، وأكدت لميس أن "الدنيا بتلف والخير اللى بتعمله لغير النهارده بكره هيرجعلك".





وأشارت لميس سلامة، إلى أن «الدولة سعت بتحقيق مفهوم التكافل في المجتمع، وأن الدولة قامت بعمل مبادرات كثيرة.





وأوضحت لميس سلامة، أننا على أعتاب عام جديد، وعلينا أن نبدأ العام بكل خير وحب للجميع.



