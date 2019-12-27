في فيديو نادر.. القذافي يحذر الليبيين من عودة الاحتلال العثماني

نشر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، مقطع فيديو من خطاب قديم للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي حذر فيه الأخير الليبيين من عودة الاحتلال العثماني.





وقال خلفان، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع، يحذر فيه الليبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخرى في المستقبل".





وأضاف أن القذافي قال لمواطنيه إن الدولة العثمانية باعت ليبيا للايطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، مضيفًا أن المشهد قد يتكرر هذا في المستقبل⁧.





يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه إرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق غير الشرعية، وذلك في مطلع الشهر المقبل.





وزعم أردوغان إن إرسال قوات إلى ليبيا يعد من البنود المتواجدة في الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية.