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تكنولوجيا

Call of Duty في المركز الأخير تعرف على أكثر 10 ألعاب تحميلا لعام 2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:01 م
Call of Duty في المركز
Call of Duty في المركز الأخير تعرف على أكثر10 ألعاب تحميلا
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ندى على
ذكر موقعBusiness Insider أكثر 10 ألعاب تحميلا في عام 2019، ومن بين أكثر الألعاب التى تم تحميلها كانت لعبة بابجى وجاءت في المركز الأخير Call of Duty: Mobile. 

وإليك أكثر 10 ألعاب تحميلا لهذا العام 
1- Free Fire 
و تم اصدارها في ديسمبر2017، وتحتوي اللعبة على خمسين لاعب ينزلون في مكان واحد بحثا عن الموارد والأسلحة لقتل الخصوم الذين يعترضونهم. وتم تحميل اللعبة بأكثر من 39 مليون على Google Play Stor فقط. 

2-PUBG Mobile 
وهي لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت، وصدرت منها نسختان للهواتف المحمولة في فبراير 2018 لمنصتي iOS ، و‌أندرويد من تطوير شركة تينسنت. وتم تحميل اللعبة بأكثر من 34 مليون على Google Play Stor وحدها. 

3- Subway Surfers 
وهي لعبة ترفيهية مجانية، نشرت على أنظمة تشغيل الهواتف لأنظمة أندرويد و iOS ، وتم تحميل اللعبة بأكثر من 31 مليون Google Play Stor .

4-Color Bump 3D 
وهى لعبة تتميز بأشكال جرافيك عديدة، وتم تحميل اللعبة بأكثر من 2 مليون على Google Play Stor. 

5-Fun Race 3D 
وهى لعبة سباق بتقنية الصورة ثلاثية الأبعاد، وتم تحميل اللعبة بحوالى 2 مليون على Google Play Stor. 

6-Run Race 3D 
هي لعبة مسلية للغاية تتحداك في الخوض في إعدادات مختلفة للوصول إلى خط النهاية. 

7- My Talking Tom 2 
صديقي توم المتكلم 2 وهى من أكثر الألعاب المسلية والتى يلعبها الصغار والكبار. 

8- Homescapes 
هي لعبة فيديو مجانية تم إصدارها في سبتمبر2017، واللعبة متوفرة على iOS و Android و Amazon App Store.

9- Stack Ball 
واللعبة عبارة عن كرة يقوم اللاعبون بضربها وعليك تكسير العوائق التى تقابلك. 

10 - Call of Duty: Mobile 
أصدرت في أكتوبر 2019، وتعمل على منصتي ios وأندرويد ، وهذه اللعبة من تطوير شركة تينسنت الصينية، ومن نشر شركة أكتفجن الأمريكية وقد تم تحميلها في أول أسبوع 100 مليون مرة حول العالم. 
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