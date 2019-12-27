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أخبار البلد

شكلت حياتى ..الإعلامى أحمد سالم يختار شخصية العام

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:27 م
الإعلامى أحمد سالم
الإعلامى أحمد سالم
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امل مجدى
كتب الإعلامى أحمدسالم ، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا اختار فيه شخصية العام بالنسبة له .

قال أحمد سالم " أعتقد إن علاقة واحدة في حياة الإنسان ممكن تشكل حياته كلها،انا مثلا من كتر حبي ﻷمي منذ أن وعيت علي الدنيا، بقيت بحب كل أمهات الدنيا وأحيانا بستغرب نفسي لما ينتابني شعور إني عايز ابوس ايدين كل أمهات العالم حبا وامتنانا لأني ببقي شايف فيهم عظمة أمي".

وأضاف أحمد سالم " كمان كل المحطات المؤثرة في حياتي العملية كان أبطالها أمهات تعاملوا معايا من منطلق الأمومة ولغاية النهاردة بفتكرهم بكل خير مهما باعدت الدنيا بيني وبينهم، أحيانا بستغرب نفسي لما بحضر جنازة ودفن أمهات أصدقائي والاقي دموعي نازلة لوحدها لدرجة إن البعض بيستغربوا رد فعلي لأني عمري ماقابلت الأم المتوفاة ولكني ابكي من منطلق إن اللي بلا أم حاله يغم،وساعات لما حد بيكتب علي فيسبوك مفتقد أمه بتأثر جدا وبيبقي نفسي اطبطب عليه واعمل له أي حاجة ".

وتابع "ويمكن كمان بحس اني في قضايا المرأة متحيز لها ودايما شايفها مخلوق قوي جدا من بره بس ضعيف وهش جدا من جوه وماتستحقش البهدلة أبدا رغم أن أكيد لكل قاعدة شواذ ،والجديد بعد عملي في الإعلام إني كل ما اقابل حد يقوللي. ...أمي بتتفرج عليك وبتحبك قوي.... ولما سمعت من العبقري د.وسيم السيسي إن المصريين القدماء كانوا بيقولوا علي الأم إنها شريكة الإله في صنع الكون _مع التحفظ علي المعني الديني_ عرفت إني مش الوحيد اللي عارف قيمة وقدر الأم بصفة عامة والأم المصرية بصفة خاصة

وفى النهاية كتب "وعشان كدة اخترت أمي شخصية العام كعادتها كل عام أو بمعني آخر هي شخصية العمر" .

جدير بالذكر أن أحمد سالم بدأ مشواره الإعلامي في قناة "القاهرة والناس"، وقدم عبر شاشتها برنامج "المرايا"، ثم برنامج "القاهرة 360" خلفًا للإعلامي أسامة كمال، وأيضًا برنامج "ع المصري دور" عبر راديو مصر.

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