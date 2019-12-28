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ديني

فرقعة الأصابع في الصلاة.. حكمها وأثرها على الصحة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
فرقعة الأصابع في
فرقعة الأصابع في الصلاة
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محمد شحتة
فرقعة الأصابع في الصلاة .. إن في الصلاة شُغلا، والذي يقف في الصلاة عليه أن يدرك أنه بين يدي الله عز وجل، فمعرفتنا بقيمة ما نفعل أدعى للتعامل بما يليق به، نحن في صلاة، لذا علينا أن نعرف قدرها حتى نخرج منها وقد مَن الله عز وجل علينا بالتزكية وصلاح الحال والسلام النفسي، ولذلك فإن فرقعة الأصابع خلال الصلاة مكروه ومنهي عنه، فالإنسان له شغل في الصلاة عن أن يفعل ذلك أو أن ينظر في الساعة أو يظبط ملابسه.

العبث بالملابس في الصلاة
الواجب على المصلي ألا يتحرك في الصلاة، ويجب أن يتهيأ، ويعدل من نفسه، ويضبط ملابسه، ويهدأ، ثم يقف للصلاة في خشوع، يقول الله عز وجل "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ"، ويقول عز وجل "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" ، فلا بد من الخشوع في الصلاة حتى تكون خير زاد وتزكية وصلة بيننا وبين ربنا عز وجل. 

فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع في الصلاة، مكروه وغير مستحب، وعلى المسلم إذا أقبل على الصلاة، لابد أن يتجنب كل مايشغل باله وفكره عن الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من أي حركة ليس لها داع في الصلاة .

هل فرقعة الأصابع تبطل الصلاة؟
مكروهات الصلاة عدم الالتزام بها لايبطل الصلاة، ولكن من الأفضل أن نتجنبها لاستحضار الخشوع التام فيها.

فرقعة الأصابع وأثرها على الصحة
يقوم بعض الاشخاص بفرقعة الأصابع دائمًا عند الشعور معين علي حسب الشخصية فمثلًا البعض يقوم بهذه العادة عند الارتباك أو الخجل أو المواقف الحرجة و القلق و الخوف أو التسلية ، و لكن هذه العادة يمكنك التغلب عليها عن طريق انشغال يدك بحمل شئ ، لان هذه الفرقعة لها تأثير سلبي .

أضرار فرقعة الأصابع
– تؤدي فرقعة الأصابع إلى حدوث أضرار كبيرة جدا لأنسجة وأربطة المفاصل.
- ينتج عنها أنخفاض شديد في الضغط مما يؤدي إلى تكوين فقاعة من السائل حول في المنطقة المحيطة بالمفصل.
- قد تؤدي فرقعة الأصابع أيضا إلى حدوث خلل في المفاصل دائم ومزمن وبالتالي مع التقدم في العمر يجعل الشخص غير قادر على فرقعة أصابعه.
- حدوث العجز والشيخوخة المبكرة في الأصابع.
- حدوث رعشة وارتجاف في الأصابع ولا يكون الشخص قادرا على حمل أي شيئ مع التقدم في السن
كما أن الاعتياد على فرقعة الأصابع يؤدي إلى حدوث تشوه في مظهر اليد والأصابع حيث أنه يؤدي إلى أن تصبح الأصابع أضخم وذات عقد كبيرة كما أنها تؤدي إلى خشونة اليد .
- تؤدي فرقعة الأصابع إلى حدوث ثني والتواء المفاصل وخروجها عن وضعها الطبيعي وهذا بالطبع له أثر غير حميد على السائل الزلالي الذي يمنع احتكاك المفاصل ببعضها ويمتص الصدمات التي قد تتعرض لها الأصابع.
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