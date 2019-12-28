فرقعة الأصابع في الصلاة.. حكمها وأثرها على الصحة

فرقعة الأصابع في الصلاة .. إن في الصلاة شُغلا، والذي يقف في الصلاة عليه أن يدرك أنه بين يدي الله عز وجل، فمعرفتنا بقيمة ما نفعل أدعى للتعامل بما يليق به، نحن في صلاة، لذا علينا أن نعرف قدرها حتى نخرج منها وقد مَن الله عز وجل علينا بالتزكية وصلاح الحال والسلام النفسي، ولذلك فإن فرقعة الأصابع خلال الصلاة مكروه ومنهي عنه، فالإنسان له شغل في الصلاة عن أن يفعل ذلك أو أن ينظر في الساعة أو يظبط ملابسه.





العبث بالملابس في الصلاة

الواجب على المصلي ألا يتحرك في الصلاة، ويجب أن يتهيأ، ويعدل من نفسه، ويضبط ملابسه، ويهدأ، ثم يقف للصلاة في خشوع، يقول الله عز وجل "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ"، ويقول عز وجل "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" ، فلا بد من الخشوع في الصلاة حتى تكون خير زاد وتزكية وصلة بيننا وبين ربنا عز وجل.





فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع في الصلاة، مكروه وغير مستحب، وعلى المسلم إذا أقبل على الصلاة، لابد أن يتجنب كل مايشغل باله وفكره عن الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من أي حركة ليس لها داع في الصلاة .





هل فرقعة الأصابع تبطل الصلاة؟

مكروهات الصلاة عدم الالتزام بها لايبطل الصلاة، ولكن من الأفضل أن نتجنبها لاستحضار الخشوع التام فيها.