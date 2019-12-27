استشاري طب أعصاب الأطفال: الصرع لا يؤثر على المستقبل الدراسي للطفل.. فيديو

قال الدكتور حسين نصير مطلك ، استشارى طب أعصاب الأطفال ، إن الصرع اضطراب عصبي يسبب نوبات من السلوك غير الاعتيادى.





وأضاف الدكتور حسين نصير مطلك ، خلال حواره المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، إن علاج صرع الأطفال متوفر، لافتا إلى أن المرض غير مؤثر على دراسة الطفل ومستقبله ، ولابد من تخطى أى تحفظات فى مرحلة الكشف والعلاج حتى تتحسن الحالة سريعا ً .





وأشار ، إلى أن الصرع هو نتيجة اختلافات بالوظيفة أو النشاط الكهربائى للمخ بالبؤرة الصرعية فقد يكون جزئي ، بمعنى أنه ينتج شحنة كهربائية ويعكس التوازن الحركي أو يسبب حساسية مفرطة .





وتابع أن الطفل يبدأ بنوبات بكاء أو ضحك ليس لها سبب؛ مشيرا إلى أنه أحيانا قد ينقطع الطفل عن التفاعل مع الآخرين ، وصراع الأطفال قد يصير خاصا بعمر المدارس.





وأوضح أن الصرع يؤثر بشكل كبير على بعض حالات من الأطفال، خاصة أن الصرع يعني حدوث اضطرابات في كهرباء المخ خاصة في القشرة الخارجية للمخ المسؤولة عن النشاطات الطبيعية والعقلية للطفل .



