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منوعات

شيطان الصرع.. لوح أثري من الحضارة الآشورية يربط بين المرض والشياطين .. صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:50 م
صدى البلد
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أحمد شريف
اكتشف باحث يدرس لوح صلصال مسماريًا من الآشوريين أمرا  مرعبا  تم تجاهله، وهي نقشات للشيطان يعتقد أنه يسبب الصرع.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن لوح الصلصال الذي يبلغ عمره 2700 عام مدرج برموز توفر علاجات طبية قديمة، ورغم اكتشافها منذ عقود في العراق إلا أن إعادة فحص القطعة الأثرية كشفت عن الوجود الشيطاني.

يتميز هذا المخلوق المنقوش على اللوح الأثري بالقرون وذيول ولسان كالأفعى وهذه النقشات تعتبر أول توضيح لشيطان يمكن أن يرتبط بمرض الصرع في التاريخ.

ويعتقد العلماء أنه على الرغم من أن العلاجات السحرية كانت شائعة في هذا الوقت، فإن الألواح الأثرية كانت مقاربة لعلوم الطب.

وتتحدث الألواح الأثرية عن مجموعة من الممارسات الطبية والطقوس السحرية، يحتمل توزيعها على الإغريق.

كان مرض الصرع ، وهو أحد الأمراض الموصوفة في النص الذي يبلغ عمره 2700 عام ، والتي شملت أعراض نوباته ، وفقدان الوعي أو التعقل، وفي بعض الحالات ، صراخ المرضى مثل الماعز.

ويظهر النص أن الشيطان تصرف نيابة عن الإله القمري سين عندما يقع الشخص ضحية مرض الصرع ، مما أدى إلى اعتقاد الآشوريين والبابليين أن المرض مرتبط بالقمر والجنون.
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