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حوادث

بأسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة تسرق السيارات بالقاهرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:37 م
صدى البلد
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كتب ـ محمد صبري
نجح ضباط مكافحة سرقة السيارات بالقاهرة فى الإيقاع بعصابة تسرق السيارات.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات بالقاهرة أن سائقين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " واصطناع مستندات ملكية وإعادة بيعها مرة أخرى .

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية " مصطنعة " وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وعدد 3 طلقات.

وبالكشف الفني عنها برقمي الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها مختلفة والمبلغ بسرقتها.

واعترفا بقيامهما بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب " المفتاح المصطنع " واصطناع مستندات ملكية لها واللوحات المعدنية عقب قيامهما بالتحصل على بيانات السيارات ذات الماركة واللون والموديل للسيارات المستولى عليها عن طريق موقع شهير عبر الانترنت ، وأقرا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع ، كما اعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.
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