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اقتصاد

حصاد الإسكان.. طرح 40 ألف شقة إسكان اجتماعى خلال 2019.. اعرف التفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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آمنة عبدالعظيم
يرصد موقع صدى البلد الإخبارى حصاد عام 2019 الذى ينتهي خلال أيام لـ وزارة الإسكان بمشروعاتها المتنوعة، وعلى رأسها مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" والذى يعد مشروع الوزارة الرائد والأهم.

حيث طرحت وزارة الإسكان خلال 2019 إعلانين للمشروع هما الإعلان الحادي عشر في أبريل والثاني عشر في شهر نوفمبر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، كلا منهما 20 ألف وحدة سكنية تقريبا.

وخصصت الوزارة الإعلان الحادي عشر لمدن الصعيد في إطار خطة تنمية الصعيد بعدد 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك، وشملت المحافظات سوهاج وبني سويف وقنا وأسيوط والأقصر والفيوم، بسعر 184 ألف جنيه بدعم يصل إلى 40 ألف جنيه تقريبا.

وخصصت الوزارة الإعلان الثاني عشر لمحافظات وجه بحري ومدن القناة، بعدد 20 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بنظام التمليك.

وشملت المحافظات الشرقية والإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والغربية، بسعر 197 ألف جنيه للوحدة بدعم يصل إلى 40 ألف جنيه.

وتتضمن شروط الإعلان ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يتجاوز 50 سنة، وألا يكون سبق له الاستفادة من وحدات سكنية سابقة أو قرض إسكان تعاونى أو قطعة أرض من الدولة سواء كانت فى حوزته أو تم التنازل عنها.
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