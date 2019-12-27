قبل 2020.. فالفيردي يوجه رسالة إلى جماهير برشلونة

وجه إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، رسالة إلى جماهير النادي الكتالوني، قبل أيام قليلة من حلول عام 2020.



ويدخل برشلونة العام الجديد وهو يتصدر بطولة الدوري الإسباني، ومتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وقال فالفيردي في رسالته إلى جمهور برشلونة، والتي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتطلع إلى عام 2020، أتمنى الأفضل لجميع الأشخاص المرتبطين بنادينا".



وأضاف: "نتمنى أن نلبي جميع الأهداف الموضوعة، وبالتالي يمكننا أن نجعل جماهيرنا أكثر سعادة".



ويستهل برشلونة العام الجديد بمواجهة إسبانيول يوم 4 يناير المقبل في ديربي كتالونيا، قبل السفر إلى السعودية لخوض السوبر الإسباني.

