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محافظات

لجنة لإزالة المبانى الخطرة فى غرب الإسكندرية..صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:49 م
لجنة لإزالة المبانى
لجنة لإزالة المبانى الخطرة فى غرب الإسكندرية..صور
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أحمد عبد العزيز
شكل اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حي غرب، لجنة لمتابعة، الأجزاء الخطرة للعقارات والمباني الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمه.

وقالت المهندسة ابتسام الشافعي، سكرتير عام الحي، أن اللجنة قامت اليوم بأول أعمالها بازالة الخطورة الداهمة للعقار والكائن 50 الزمزمي بكرموز والصادر له قرار هدم رقم (130) لسنة 2015.

وأشارت "الشافعي"، أن هذا العقار يمثل خطورة داهمة على حياة المارة والمواطنين، وتم تسليمه لمقاول الهدد بالحي للبدء فى تنفيذ إزالة الخطورة الدهمة حفاظا علي الاروح والممتلكات

وشهدت الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة انهيارات كثيرة لعقارات قديمة بمختلف أنحاء غرب المدينة وخاصة مع بداية فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

وتتعرض الإسكندرية في الوقت الحالي لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع رابع أيام نوة الفيضة الصغرى التي يصاحبها رياد شديدة وأمطار غزيرة.
لجنة لإزالة المبانى الخطرة فى غرب الإسكندرية..صور
لجنة لإزالة المبانى الخطرة فى غرب الإسكندرية..صور
لجنة لإزالة المبانى الخطرة فى غرب الإسكندرية..صور
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