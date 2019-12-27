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محافظات

قضت 4 أيام فوق نخلة | الحماية المدنية بالشرقية تنقذ قطة عالقة.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:29 م
الحماية المدنية
الحماية المدنية بالشرقية تنقذ قطه عالقة بالزقازيق
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محمد الطحاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، ،اليوم الجمعة، من إنقاذ قطة كانت عالقة فوق نخلة بالحديقة الموجودة أمام "عمر أفندي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالمديرية، يفيد ورود عدة بلاغات بشأن وجود قطة عالقة فوق نخلة بالحديقة الموجودة أمام "عمر أفندي"، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وتبين أن القطة عالقة بمكانها منذ 4 أيام، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذها بعد الاستعانة بسيارات الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قضت 4 أيام فوق نخلة | الحماية المدنية بالشرقية تنقذ قطة عالقة.. صور
قضت 4 أيام فوق نخلة | الحماية المدنية بالشرقية تنقذ قطة عالقة.. صور
قضت 4 أيام فوق نخلة | الحماية المدنية بالشرقية تنقذ قطة عالقة.. صور
قضت 4 أيام فوق نخلة | الحماية المدنية بالشرقية تنقذ قطة عالقة.. صور
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