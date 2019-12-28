بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بتربية نوعية المنوفية.. اليوم

تبدأ اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الاول بـكلية التربية النوعية بـ جامعة المنوفية .



وأعلن الدكتور محمد زيدان وكيل كلية التربية النوعية بـ جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب ، انتهاء الكلية من الاستعدادات الخاصة ببدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.



ومن المقرر أن تنعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بكلية التربية النوعية بـ جامعة المنوفية ، لأكثر من خمسة الاف طالب وطالبة بمختلف مراحلها الدراسية على مستوى البكالوريوس .



يذكر أنه قد تم إعداد جداول الامتحانات المبدئية والنهائية بعد عرضها على الطلاب لابداء أرائهم ومقترحاتهم ورغاباتهم وكذلك الانتهاء من أعمال تجهيز اللجان الامتحانية والتى تشمل المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والعيادة الطبية بالكلية ، والتنبيه بحظر استخدام الهاتف داخل اللجان الامتحانية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للجان , وأكد على حرصه على مصلحة الطالب أولا ليقوم باّداء الإمتحان فى مناخ من الهدوء والإستقرار داخل اللجان .



كما أصدرت الدكتور حنان يشار عميد الكلية توجيهات واضحة بضرورة إعداد كشوف الحضور والغياب، كذلك رفع درجات الاستعداد القصوى للكنترولات والإدارات المعنية بامتحانات مرحلة البكالوريوس، والتأكيد على عدم الغياب لأي من أفرادها وتواجد أعضاء هيئة التدريس والإداريين بأماكنهم لمباشرة أعمالهم الموكلة إليهم.