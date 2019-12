43 متسابقا يشاركون في فعاليات اليوم الثاني لأول برنامج للمواهب المسيحية على قناة مي سات

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من اختبارات الأداء للمتقدمين لبرنامج The Tune أكبر برنامج تليفزيوني للموهوبين في مجال الترانيم.



واستضافت قناة "مي سات" اليوم، 43 متسابقا في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لعرض موهبتهم في الترانيم تمهيدا للوصول إلى عملية تصفية المشتركين وتقديم أفضل المواهب إلى العروض المباشرة.



وأكد مايكل بهيج مسؤول التطوير بقناة "مي سات" والمشرف العام على البرنامج، أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الجميع للتقديم في البرنامج لاكتشاف مواهب جديدة وعرضها على الجمهور من خلال The Tune المذاع على شاشة "مي سات".



وأشار إلى أن الاستمارة الخاصة بالمسابقة متاحة على الموقع الالكتروني الخاص بقناة "مي سات" Mesat.tvthetune .



وأوضح أنه بعد الانتهاء من التسجيل يتم التواصل مع المتسابق وتحديد يوم التصوير واختبار الأداء وعرضها على لجنة الانتقاء الأوليّة، حيث تستمع وتشاهد اللجنة أداء المشتركين لانتقاء أبرز المواهب التى ستحصل على فرصة المشاركة في مراحل البرنامج التالية.



وتابع قائلا، إن لجنة الاختبار تفاجأت بعدد الأصوات المميزة والقوية ومواهب المتسابقين خلال اختبارات الأداء التي أجريت على مدار يومين، ووعد الجمهور بالعديد من المفاجآت سيتم الكشف عنها خلال The Tune.



وكانت قناة "مي سات" استضافت الأسبوع الماضي 33 متسابقا ، ضمن المرحلة الأولى لاختبارات الأداء، وهو برنامج يهدف إلى تسليط الضوء على مواهب الشباب من مختلف الكنائس بجميع محافظات الجمهورية في مجال الترانيم والألحان الكنسية وتقديمها وتنميتها خلال الفترة المقبلة.