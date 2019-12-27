الدوري السعودي| الوحدة يفوز على الفيصلي ويصعد للوصافة

حقق فريق الكرة بنادي الوحدة، فوزًا على الفيصلي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودى.



وأحرز راكان شملان، هدف الوحدة، في الدقيقة 76 من عمر المباراة.



ورفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة، ليصعد إلى وصافة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة، في المركز السابع من المسابقة.



و جاء تشكيل الفريقين كالتالي:



الوحدة: عبد الله الجدعاني، فواز الصقور، شافيز، البرتو بوتيا، عبد الله الزوري، محمد القرني، وليد باخشوين (راكان شملان د32)، مشاري القحطاني، ماركوس جوليرمي (راضي العتيبي د84)، كريغ غودوين، يوسف نياكاتي (محمد الصيعري د90+3)



الفيصلي: مصطفى ملائكة، خالد الغامدي، إيغور روسي، رافييل، محمد قاسم، حسين القحطاني، روني يونيفاسيا (أحمد العنزي د80)، يوسف الجبلي (عبد العزيز الدوسري د82)، لويس غوستافو، خالد الكعبي (أحمد الفقي د64)، ويليام الفيس