تراجع 10 قروش| رحلة هبوط الدولار خلال شهر ديسمبر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه هبوطا بنحو 10 قروش خلال تعاملات شهر ديسمبر الجاري ليستقر في ختام تعاملات امس الخميس 27-12-2019 عند مستويات 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 قروش أول ديسمبر 2019.



وكذا استقر سعر الدولار امس الخميس 27-12-2019 عند مستويات 16.11 جنيه مقابل 16.01 أول الشهر الجاري.



وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الدولار واقترب من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين الياباني، بينما صعد الدولار الأسترالي لأقوى مستوياته، منذ يوليو ، بدعم من انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وقلص التفاؤل المحيط بآفاق اتفاق "المرحلة واحد" التجاري، الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين، لكن في ظل أجواء العطلة التي تخيم على أسواق العملات العالمية بعد عيد الميلاد الموافق يوم الأربعاء القادم، فإن نشاط التداول بصفة عامة كان فاترا في معظمه.



وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية التي تُعتبر ملاذا آمنا إلى 109.68 ين، وهو أعلى مستوى في أسبوع ولا يبعد كثيرا عن مستوى 109.73 ين وهو مستوى الذروة الذي بلغته العملة الأمريكية في أواخر مايو ، وسجلته في وقت سابق من الشهر الجاري.



وفي أواخر التعاملات الآسيوية، بلغ الدولار 109.50 ين منخفضا 0.1% خلال الجلسة.