AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع 10 قروش| رحلة هبوط الدولار خلال شهر ديسمبر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:04 م
الدولار
الدولار
Advertisements
محمد صبيح
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه هبوطا بنحو 10 قروش خلال تعاملات شهر ديسمبر الجاري ليستقر في ختام تعاملات امس الخميس 27-12-2019 عند مستويات 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 قروش أول ديسمبر 2019.

وكذا استقر سعر الدولار امس الخميس 27-12-2019 عند مستويات 16.11 جنيه مقابل 16.01 أول الشهر الجاري.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الدولار واقترب من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين الياباني، بينما صعد الدولار الأسترالي لأقوى مستوياته، منذ يوليو ، بدعم من انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقلص التفاؤل المحيط بآفاق اتفاق "المرحلة واحد" التجاري، الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين، لكن في ظل أجواء العطلة التي تخيم على أسواق العملات العالمية بعد عيد الميلاد الموافق يوم الأربعاء القادم، فإن نشاط التداول بصفة عامة كان فاترا في معظمه.

وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية التي تُعتبر ملاذا آمنا إلى 109.68 ين، وهو أعلى مستوى في أسبوع ولا يبعد كثيرا عن مستوى 109.73 ين وهو مستوى الذروة الذي بلغته العملة الأمريكية في أواخر مايو ، وسجلته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي أواخر التعاملات الآسيوية، بلغ الدولار 109.50 ين منخفضا 0.1% خلال الجلسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 23-11-2019

تراجع اليورو والإسترليني.. أسعار الدولار والعملات اليوم الأحد بختام التعاملات

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 25-11-2019

الدولار يستقر في مواجهة الجنيه وينخفض أمام 6 عملات أجنبية.. الذهب يتراجع محليا 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 660 جنيها

تحليل| الدولار يستقر أمام الجنيه ويخسر أمام 6 عملات أجنبية

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي | المستبعدون من مواجهة بلاتينيوم | ماذا قال ميدو للاعبيه قبل مواجهة الأحمر

اختفاء طائرة هليكوبتر سياحية في ظروف غامضة أثناء عودتها من جزيرة بـ هاواي

اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب | تفاصيل

مفاجأة | رد فعل أحمد خالد صالح بعد رؤية عروسته هنادي مهنى

قرويون يحاولون إحراق فيل بعد اقتحامه أراضيهم الزراعية في الهند.. فيديو

آيتن عامر مطلوبة على جوجل في السعودية | اِعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر