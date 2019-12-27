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فن

آيتن عامر مطلوبة على جوجل في السعودية | اِعرف السبب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:55 م
آيتن عامر
آيتن عامر
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سعيد فراج
تصدرت الفنانة آيتن عامر قائمة البحث (تريند) على محرك جوجل بالسعودية، بعدما كشفت الستار مؤخرًا عن عمل جديد قبل عرضه في موسم الرياض بالمملكة.

وكانت آيتن عامر، قد نشرت بوستر مسرحية بعنوان"عطل فني" من خلال حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: «استنونا فى موسم الرياض باذن الله من يوم ٨ يناير إلي يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي البوليفارد الرياض».

وتفاعل مع البوستر عدد كبير من متابعي آيتن عامر، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: «الف مليون مبروووووك»، «الف مبروك يا ايتن تستاهلي والله وربنا يوفقك يارب وشكرا»، «ولله قمر قمر قمر قمر يا ايتن»، «يا هلا والله بتنور السعودية بوجودك"_،"بالتوفيق والنجاح الدائم ان شاءالله».

ويذكر أن مسرحية عطل فني بطولة آيتن عامر، أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد ونشوى مصطفى ومن تأليف أمير طعيمه واخراج اوتاكا وسوف تعرض المسرحيه ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي بالبوليفارد الرياض.

ومن المقرر ان تشارك ايتن عامر في مسلسل باسم "الأخ الكبير" مع أشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راند البحيري، عبير صبري.
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