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رياضة

الرجاء البيضاوي يهزم شبيبة القبائل 2-0 في دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:08 م
الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
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حسن العمدة
حقق فريق الرجاء البيضاوي فوزا علي شبيبة القبائل الجزائري 2-0، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس، فى الجولة الثالثة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الرجاء التهديف فى الدقيقة 51 عن طريق بين مالانجو نجيتا من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وأضاف الرجاء الهدف الثاني فى الدقيقة 54 عن طريق سفيان رحيمي من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الرجاء الي النقطة 6 فى المركز الثاني ، بينما تجمد فريق شبيبة القبائل فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط .

وتضم المجموعة الرابعة ، كلا من ، الترجي التونسي، الرجاء البيضاوي ، شبيبة القبائل ، فيتا كلوب

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالاتي :

-الترجي التونسي 7 نقاط .
- الرجاء البيضاوي 6 نقاط .
- شبيبة القبائل 3 نقاط .
- فيتا كلوب نقطة وحيدة
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