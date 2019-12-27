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فن

دلال عبد العزيز: 3 أيام وأنتهي من تصوير فلانتينو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:44 م
دلال عبد العزيز وعادل
دلال عبد العزيز وعادل إمام
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أحمد البهي
أكدت الفنانة دلال عبد العزيز، أنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل فلانتينو، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020.

واضافت دلال عبد العزيز، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يتبقي لها نحو 3 أيام فقط، وتنتهي من تصوير مشاهدها كاملة.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

ويعد هذا العمل التعاون الثاني بين كل من النجمين عادل امام ودلال عبد العزيز ، بعدما تعاونا قبل سنوات طويلة في فيلم النوم في العسل ، والذي شاركتها فيه البطولة النجمه شيرين سيف النصر.
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