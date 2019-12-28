AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
ستروين ds5
ستروين ds5
Advertisements
اشرف عطية
تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات.

وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار السيارات سيتروين ds اليوم في مصر.


ستروين ds5
citroen ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.

ستروين ds7
citroen ds7 موديل 2020 تبدأ من 548.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.
أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل
أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل
أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل
أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر

أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد آخر تخفيضات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

هل الدعاء بعد المغرب مستجاب ؟.. 4 كلمات أوصى النبي بترديدها 7 مرات

يضم 4 مقابر في الصخر.. قصة جبل الموتى بـ سيوة و صدفة غريبة كشفت عنه

فيلم دفع رباعى فى دور العرض بداية عام 2020

تزوجت 3 مرات منهم محمود ذو الفقار.. حكاية عزيزة أمير أول ممثلة ومنتجة ومؤلفة في السينما

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 28 -12-2019 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم