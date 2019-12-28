تامر حسني يصفق ويغني لـ هنادي مهني وأحمد خالد صالح.. شاهد

تداول عدد من رواد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان تامر حسني من خطوبة هنادي منهى علي احمد خالد صالح عصر أمس قبل بدء حفله بمسرح المنارة بالتجمع الخامس.



وظهر تامر حسني بالفيديو اثناء التصوير مع هنادي وخطيبها وهو يصفق ويغني لهما جزء من أغنيته "عنيا" وسط تفاعل الحضور معه.



واحتفلت الفنانة هنادي مهني والفنان احمد خالد صالح بحفل خطوبتهم عصر امس بمنزل هنادى بحضور عائلي محدود.



وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.



مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



وتستعد هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.