10 محاور تنموية تجعل أسيوط محافظة المستقبل.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلاميتان لميس سلامة ورشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



صدى البلد

السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليببا



المصري اليوم

الجيش الليبي: نثمن دور مصر بقيادة السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا



أخبار اليوم

ميدان التحرير مزار سياحي في 2020

10 محاور تنموية تجعل أسيوط محافظة المستقبل



اليوم السابع

الكهرباء: 8 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع بالشبكة حتى الآن



