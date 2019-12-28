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أخبار البلد

شعراوي: توزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بجميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوى إن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية، لافتا إلى أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ جميع المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة وقعت خلال شهر أبريل الماضى بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، والذى يهدف إلى نشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع.

وأشار إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان، والتى تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيرًا لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أنه أصدر توجيهات لجميع المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وأشار إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة.

وقال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التي سبقتنا في مجال دمج ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم، موضحًا أنه يتم التنسيق مع بعض الروابط بالمحافظات والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم وسرعة حلها بالمحافظات.

وأضاف أنه يجرى التنسيق مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة مشروعك التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع البنوك لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوى الاحتياجات الخاصة لتذليل أي عقبات ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة ستنظم بالتنسيق مع المجلس القومى للإعاقة دورات تدريبية لمتحدى الإعاقة من الشباب والفتيات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم لدخول انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن قانون الإدارة المحلية الجديد والجارى عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتابع مع جميع المحافظات حصول جميع العاملين من ذوى الإعاقة على حقوقهم سواء من العاملين فى الديوان العام للمحافظة أو المراكز والأحياء والمدن والوحدات القروية أو المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.

وأوضح أنه أصدر توجيهات لجميع المحافظات بأن يكون منح جائزة الموظف المثالى أو الأم المثالية للموظفين من ذوى الإعاقة أو الذين يعولون طفلا من ذوى الإعاقة، وذلك خلال الفترة القادمة.
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