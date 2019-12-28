2019 عام جرائم القتل والإعدام بالشرقية.. عم يتخلص من ابنة أخيه وآخر يقتل حماته وزوج يطعن طليقته

حوادث القطارات بالشرقية عرض مستمر.. إصابات وكسور وموت

تاجر خردة يقتل صديقه ويسرق فلوسه ويرمى جثته في المصرف

علاقة شاذة وجريمة قتل تقود 3 متهمين إلى عشماوي بالشرقية

الإعدام للمتهم بقتل طبيب نساء وتوليد داخل عيادته بفاقوس

الإعدام لمتهمين إخوانيين قتلا أمين شرطة بمنيا القمح

مهمة مستحيلة

علاقة غير شرعية

14 طعنة تنهي حياة "ميرنا"

بلاغ بالعثور على "ميرنا" مقتولة



خباز يقتل زوجته ويشعل النار في جثتها بمنيا القمح



تاجر خردة قتل صديقه وسرق فلوسه ورمى جثته في المصرف

علاقة شاذة وجريمة قتل تقود 3 متهمين إلى عشماوي بالشرقية

عامل يقتل طليقته أمام زوجها الثاني بالعاشر من رمضان



عامل يقتل حماته أثناء تدخلها لفض مشاجرة مع زوجته بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوج ابنتها، أثناء تدخلها لفض مشادة كلامية بينهما.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من قسم ثان الزقازيق بوصول" فايزة. ع"، 64 سنة، ربة منزل، مقيمة الإشارة دائرة القسم، إلى مستشفى الأحرار مصابة بحالة إغماء وسحجات وتوفيت متأثرة بإصابتها.

الإعدام للمتهم بقتل طبيب نساء وتوليد داخل عيادته بفاقوس



الإعدام لمتهمين إخوانيين قتلا أمين شرطة بمنيا القمح

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمحافظة الشرقية



مصرع بائع خضار أسفل عجلات القطار بمزلقان أبو عميرة

إصابة شاب إثر سقوطه من القطار أمام قرية الشيخ عيسى ببلبيس

شهد عام 2019 العديد من الأحداث المؤسفة بمختلف القرى والمراكز بمحافظة الشرقية، خاصة لانتشار جرائم القتل التي هزت الرأي العام وإصدار عدد كبير من أحكام إحالة المتهمين إلى فضيلة المفتي والأعدام كجزاء لأفعالهم المتنافية مع نصوص الدين وآداب المجتمع.ولم ينته الأمر عند هذا الحد، ولكن أيضا شهد عام 2019 وقوع عدد من حوادث القطارات وموت عدد من الأشخاص على أرصفة المحطات وأثناء عبور المزلقانات، بالإضافة إلى وقوع كمية كبيرة من حوادث التصادم على طرق المحافظة.فيما حرص موقع "صدى البلد" على رصد أبرز الجرائم التي هزت الرأي العام خلال عام 2019، والتي كان أبرزها وأكثرها قسوة قيام عم بالتخلص من ابنة شقيقه بطعنها أكثر من 30 طعنة خوفا على نفسه من الفضيحة.البداية مأساوية عندما استيقظ أهالي كفر عبد الله عزيزة على صوت صراخ وعويل إحدى ربات البيوت، والتي اكتشفت عقب عودتها من السوق مقتل ابنتها "ميرنا" بعدة طعنات وفي رقبتها سكين والدماء مُتناثرة في جميع الأرجاء.تجمّع أهالي القرية حول المجني عليها وارتسمت على وجوههم علامات الحزن الشديد، خاصة لكون أسرة المجني عليها تتمتع بسُمعة طيبة وليست لديهم خصومات أو عداوات مع أحد، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح.تلقى الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، بلاغًا من أسرة المجني عليها يفيد بالعثور على "ميرنا" الطالبة مقتولة داخل منزل الأسرة، وعلى الفور انتقل بصحبة فريق من مباحث منيا القمح، وتم إبلاغ رجال البحث الجنائي والأمن العام والنيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ورفع البصمات.المهمة صعبة وثقيلة على رجال مباحث منيا القمح، خاصة لعدم وجود أي خيط يقود إلى الجاني، طرق كثيرة ومُتشعبة وعلى مدار 15 يومًا قضاها فريق بحث على أعلى مستوى بقيادة اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، وبرئاسة اللواء عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع اللواء ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالمحافظة، والرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه بالمركز، ومع تضييق الخناق على المشتبه بهم لم يبق إلا عم المجني عليها "شقيق والدها" والمقيم معهم بذات المنزل.وردت معلومات سرية لفريق البحث تفيد بوجود علاقة غير شرعية بين عم المجني عليها وإحدى السيدات "ربة منزل متزوجة" بذات القرية، ومن هنا بدأ فريق البحث يُحكم السيطرة ويضيق الخناق على "عم" المجني عليها، والذي اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة.وأكد المتهم أن ابنة أخيه "الضحية" أخبرته قبل الحادث بيوم أنها شاهدته برفقة إحدى السيدات، والتي تجمعها به علاقة غير شرعية، وهي تأتي إليه بشقة الزوجية عقب خروج زوجته إلى بيت أهلها، وخوفًا من افتضاح أمره قرّر التخلص من حياتها.وأضاف المتهم أنه أحضر سكينًا وأعدّ العدة وعندما تأكد من عدم وجود أحد بالمنزل قام بالتعدي على المجني عليها بالضرب إلى أن استقر السكين برقبتها والدماء سالت من جميع أنحاء جسدها وفارقت الحياة، فخرج المتهم وترك الجثة دون أن يراه أحد وخلد للنوم بشقته.كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والعميد عمر رؤوف، مدير البحث الجنائي بالمحافظة، تلقيا إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطالبة "ميرنا. ح"، 16 سنة، مقتولة داخل منزل أسرتها بـ"كفر عبد الله عزيزة" التابع لدائرة مركز شرطة منيا القمح.وتبين أن الجثة بها 14 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسم، وسلامة جميع منافذ الشقة، فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى "منيا القمح" المركزي، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.فيما تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، بالتنسيق مع رجال الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، لكشف غموض الواقعة وضبط مُرتكبيها، وتحرّر عن الواقعة المحضر رقم 9992 إداري منيا القمح لسنة 2019.وكشفت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة عم المجنى عليها، عامل، 24 سنة، مُقيم بنفس منزل الضحية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات انهار واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة.وقرّر قيام المجنى عليها فى اليوم السابق على ارتكاب الواقعة بإخباره بعلمها بارتباطه بعلاقة غير شرعية بإحدى السيدات "متزوجة"، ومقيمة بذات القرية ومشاهدتها أثناء نزولها من شقته الكائنة بالعقار محل الواقعة فقام بقتلها خشية افتضاح أمره، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.تفاصيل الجريمة البشعة يرويها أهالي قرية قطيفة العزيزية، حيث أكد أهالي القرية أن المجني عليها "شيماء. م"، متزوجة منذ ما يقرب من 12 عاما من "أحمد. ص"، خباز، ويعمل في أحد الأفران، ولديهما 4 أبناء أكبرهم "ساندي"، 10 سنوات، و"محمد"، 8 سنوات، و"سجى"، 4 سنوات، و"مالك"، سنة وبضعة أشهر، طوال عمرهما لم يتشاجرا مع أحد ولكن المشاكل الزوجية والأسرية مثلها مثل جميع المنازل، وفي المرة الأخيرة تطورت المشكلة بينهما وذهبت المجني عليها "شيماء" إلى بيت اسرتها حتى تدخل كبار القرية وعقلاؤها وعادت الزوجة إلى بيت زوجها.وأضاف الأهالي أن الجميع اعتقد أن الأمور عادت إلى طبيعتها، ولكنهم فوجئوا بالخبر المفزع بقيام "أحمد" بقتل زوجته والتخلص منها وإحراق جثتها وإلقائها بجوار أحد المصارف بقرية العزيزية بمنيا القمح.بعد ارتكاب الجريمة، وقف المتهم يفكر فى كيفية الهروب من الجريمة التى ارتكبها، وقرر الهروب إلى مدينة طنطا للاختباء لدى بعض أقاربه، لكن فى نفس الوقت كان متعلقا بأطفاله، وفى ذات الوقت عثر الأهالى على جثة متفحمة بجوار أحد المصارف، وتم إبلاغ المقدم محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، بالواقعة وانتقل إلى مكان الجريمة كل من الرائد محمد النادى وأحمد شويخ وأحمد حشيش، ضباط مباحث القسم، وتم إخطار اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، وتبين أن الجثة للمجنى عليها "شيماء. م"، وتبين عدم تواجد زوجها بالمنزل.تبين من تحريات المباحث أن هناك خلافات بين الزوجين مستمرة بسبب مصروفات المنزل، فقرر الزوج التخلص من زوجته، وبالبحث عنه تبين هروبه إلى مدينة طنطا، وتمكن الرائد أحمد حشيش، معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم وبمواجهته بالأدلة اعترف بتفاصيل الجريمة وقال إن هناك مشادة كلامية وقعت بينه وبين زوجته يوم الجريمة بسبب مصروفات المنزل، لم يتمالك نفسه وقرر التخلص من زوجته فـأحضر حجرا كبيرا وانهال به على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها قام بنقل الجثة على تروسيكل بجوار أحد المصارف وأشعل النار فيها حتى لا يتعرف عليها أحد من الأهالى.وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة بجوار أحد المصارف بقرية العزيزية وبالفحص تبين أنها لربة منزل تدعى "شيماء. م"، 34 سنة.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قادة رجال مباحث منيا القمح، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، ويُدعى "أحمد. ص"، 36 سنة، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019.بدأ تاجر خردة يروي تفاصيل جريمته، أمام النيابة العامة قائلا: "استوليت على الدراجة النارية وقمت ببيعها والتخلص منها، واتأكدت إن محدش شافني وتيقنت إن محدش هيشك فيا، ولكن يقظة رجال الشرطة أدت إلى ضبطي".وأضاف المتهم أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المجنى عليه طلب منه شراء شريط تامول مخدر، وبالفعل قام باستدراجه لإحدى القرى بمركز شرطة كفر صقر وقابله، ثم باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حديدية ففارق الحياة.وأكد المتهم قيامه بالتخلص من جثته بإلقائها بمياه أحد المصارف المائية بدائرة مركز شرطة كفر صقر، واستولى على "دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ ألف جنيه".وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باختفاء "سليمان. ع"، 37 سنة، لحام، منذ 20 يوما عن مسكنه.وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الأمن العام، ومباحث أبوكبير، وتبين من التحريات قيام "عبد الرحمن. ع"، 45 سنة، بائع خردة، تربطه علاقة صداقة من خلال العمل بالمجني عليه، واستدراجه لمكان بعيدا عن السكن وقام بضربه على رأسه لسرقته، وقام بالتخلص منه بمياه مصرف وتم القبض على المتهم.فيما قام المتهم بالإرشاد عن مكان جثة المجنى عليه، وأقر بقيامه بالتصرف فى الدراجة وبيعها لعامل مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر نظير مبلغ 3950 جنيها، وتم ضبطه وبحوزته الدراجة الناريةصدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام لـ3 طلاب، لقتلهم شابا بسبب وجود علاقة شاذة بين أحدهم والمجني عليه، وكانت المحكمة، أحالت أوراقهم للمفتي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بوصول "محسن. ع" إلى المستشفى العام جثة هامدة، وتبين قيام كل من "إسلام. م"، 19 سنة، طالب، و"أحمد. ز"، 19 سنة، طالب، و"محمد. ر"، 19 سنة، طالب، جميعهم مقيمون دائرة الصالحية الجديدة، بقتل المجني عليه وسرقة هاتفه المحمول.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده رئيس مباحث الصالحية الجديدة، وتبين أنه عقب محاولة المجني عليه إقامة علاقة جنسية شاذة مع المتهم الأول، ولرغبة الأخير في إنهاء تلك العلاقة، اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على قتل المجني عليه وسرقته.وعقب اتفاق المتهم والمجني عليه التقابل وممارسة الشذوذ، دخل المتهم الأول إلى مسكن المجني عليه وتتبعه المتهمان الثاني والثالث وقاموا جميعا بالتعدي عليه بالضرب بقالب طوب وفأس فسقط قتيلا.وقام المتهمون بتوثيق المجني عليه بالحبال وألقوه بعيدا وسرقوا هاتفه المحمول، وتم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بالجريمة تفصيليا، وتم تحرير المحضر رقم 7477 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الصالحية الجديدة وإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.تخلص مواطن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من طليقته قتلا عن طريق إصابتها بطعنة بالرقبة أمام زوجها الثاني.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من قسم ثان العاشر من رمضان، يفيد بمقتل "إيمان. أ"، 32 سنة، ربة منزل، داخل شقة سكنية بالحى 11 بمدينة العاشر بعمارات مصر الحجار.وعلى الفور انتقل فريق من قسم ثان العاشر، وتبين قيام "عبد الله. ح"، عامل بشركة، بارتكاب الواقعة، وقتله طليقته أمام زوجها الثاني عن طريق طعنها.وتم ضبط المتهم، وبسؤاله أقر بأن المجني عليها كانت زوجته ولديه منها طفلان، وتم تحرير المحضر اللازم.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، وتبين من التحريات الأولية قيام "إبراهيم. ع"، 38 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، بالتسبب في وفاتها، أثناء توجهه لمنزل أسرة زوجته لمحاولة إرضائها للرجوع إلى منزل الزوجية، فحدثت بينهما مشادة كلامية.وأثناء تدخل والدة زوجته قام بدفعها على السلم دون قصد، فحدثت إصابتها التي أودت بحياتها.صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضي، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا، للمتهم بقتل طبيب نساء وتوليد داخل عيادته بمركز فاقوس، وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القرين العام بوصول "محمد. ز"، 60 سنة، طبيب نساء وتوليد، مقيم مركز فاقوس، مصابا بجروح طعنية بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث فاقوس، وتبين أن المجنى عليه كان متواجدا بعيادته الخاصة بمركز فاقوس لمباشرة عمله، وخرج يستغيث من آثار الطعنات، بعد قيام مجهول بدخول العيادة والتعدى عليه بسلاح أبيض ولاذ بالفرار، وتم نقله من قبل الأهالى إلى مستشفى القرين العام وتوفى فور وصوله.وبتكثيف التحريات ومن خلال فحص الكاميرات وشهود العيان، تبين قيام شاب فى العقد الثالث من العمر بالتسلل إلى العيادة من الخلف وارتكاب الواقعة بتسديد 7 طعنات متفرقة للطبيب في أنحاء جسده، وترك الطبيب يصارع الموت ولاذ بالفرار دون أن يتمكن أحد من مشاهدته.وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سامى. س"، 34 سنة، عاطل، مقيم قرية الطويلة، ويعانى من حالة نفسية سيئة، مدعيا أن الطبيب تسبب له فى ضعف جنسي، نتيجة إعطائه أدوية أثناء ذهابه برفقة زوجته لعيادته لمتابعة تأخر الحمل، وتسببت هذه الأدوية فى فشل علاقته بزوجته، فقرر الانتقام منه وأستل سكين من المطبخ وتسلل خلسة من خلف العقار، وانتظر حتى نهاية الكشف بالعيادة ونفذ جريمته، وهرب إلى الإسكندرية وبعدها إلى محافظة القاهرة للاختباء.وتمكنت مأمورية من ضباط فرع البحث الجنائى لفرع الشرق من ضبط المتهم، وتمت إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، فى جلستها المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا، واثنين آخرين بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 10 سنوات، وآخر بالسجن 5 سنوات، وأربعة متهمين، بالسجن 3 سنوات، وبراءة 5 آخرين على خلفية اتهامهم بقتل أمين شرطة بمنيا القمح.تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، يفيد بقيام كل من "فتحي. ال"، 67 سنة، مهندس زراعي، مسئول المكتب الإداري بجنوب الشرقية، و"محمد. م"، 53 سنة، مقيم بالزقازيق، نائب مسئول المكتب الإداري بجنوب الشرقية، و"جمال. ع"، 56 سنة، أخصائي وسائل تعليمية، عضو بالمكتب الإداري بجنوب الشرقية، و"حسن. أ"، 40 سنة، محام، و"أحمد. ال"، 34 سنة، مقاول، و"إسلام. ص"، 25 سنة، طالب بكلية أصول الدين، و"أحمد. ع"، 34 سنة، سباك، و"أسامة. ع"، 23 سنة، عامل، و"باسل. ش"، 24 سنة، طالب، و"إسلام. إ"، 24 سنة، طالب، و"حسام. ال"، 29 سنة، موظف بهيئة الكهرباء، و"عبد المنعم. م"، 25 سنة، طالب، و"محمد. ص"، 22 سنة، طالب، و"حازم"، 33 سنة، سائق، و"محمد. ع"، 36 سنة، إمام وخطيب مسجد، من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بقتل وليد السيد النمر، أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بالشرقية، والشروع في قتل صابر محمد صابر، خفير نظامي بمركز شرطة منيا القمح.تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش ومسدس وذخيرة، فيما وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام لجماعة إرهابية والقتل والشروع في القتل، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون تراخيص، وتم تحرير المحضر رقم 60478 لسنة 2014 جنايات منيا القمح، وتم إحالة المتهمين لدائرة إرهاب الشرقية، التى أصدرت حكمها المتقدم.لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، أسفل عجلات القطار بمحطة شيبة بالشرقية، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وتم التحفظ على جثة بمشرحة المستشفى العام، وإخطار نيابة مركز الزقازيق.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بمصرع شخص في العقد الثالث من العمر، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من محطة شيبة دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وتم تحرير المحضر اللازم والتصريح بدفن الجثة.لقى بائع خضار مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بمزلقان أبوعميرة، وتمت إحالته لنيابة قسم ثانى الزقازيق، التى صرحت بالدفن.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "العرباى. م"، 70 سنة، بائع خضار، مقيم الحريرى دائرة قسم أول، لمستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفى فور وصوله، وتبين إصابته أسفل عجلات القطار 570 أثناء عبوره من مزلقان أبوعميرة.وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الجامعى، وتحرر المحضر رقم 6953 إدارى القسم لسنة 2019استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، شابا فى السادسة والعشرين من العمر، مصابا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وسحجات، إثر سقوطه من القطار أمام قرية الشيخ عيسى بدائرة مركز شرطة بلبيس.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب في السادسة والعشرين من العمر من مركز أولاد صقر، من القطار أمام قرية الشيخ عيسى، وتبين إصابته بكسر بقاع الجمجة ونزيف بالمخ وسحجات، وتم نقله إلى مستشفى بلبيس العام، ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.