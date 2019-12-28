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منوعات

خناقة شوارع في حديقة بالسعودية ونهايتها مؤسفة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وقعت مشاجرة عنيفة داخل حديقة الملك سلمان، لم تقتصر المشاجرة على الضرب والسباب بل كانت محصلتها هي مقتل شاب، وهروب مرتكب الجريمة.

نشبت شرارة الخلاف بين مجموعة من الشباب في ممشى حديقة الملك سلمان بحي الشفاء بمدينة الحائل، وبلغ الشجار الجماعي أشده وتلقى شاب عشريني عدة طعنات، بحسب ما نشرت صحيفة "سبق" السعودية. 

ليتوفى الشاب من أثر الطعنات التي تلقاها على أيد أحدهم، بينما هرب الجناة، ولكن تمكنت قوات الشرطة السعودية من إلقاء القبض على المشتبه به. 

ولكن مازالت أسباب الشجار وما دفع الجاني لقتل الآخر مجهولة، لم تعلن عنها الشرطة، كما وجهت الشرطة قواتها للبحث عن باقي أطراف الشجار لمعاقبتهم.
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