خناقة شوارع في حديقة بالسعودية ونهايتها مؤسفة

وقعت مشاجرة عنيفة داخل حديقة الملك سلمان، لم تقتصر المشاجرة على الضرب والسباب بل كانت محصلتها هي مقتل شاب، وهروب مرتكب الجريمة.





نشبت شرارة الخلاف بين مجموعة من الشباب في ممشى حديقة الملك سلمان بحي الشفاء بمدينة الحائل، وبلغ الشجار الجماعي أشده وتلقى شاب عشريني عدة طعنات، بحسب ما نشرت صحيفة "سبق" السعودية.





ليتوفى الشاب من أثر الطعنات التي تلقاها على أيد أحدهم، بينما هرب الجناة، ولكن تمكنت قوات الشرطة السعودية من إلقاء القبض على المشتبه به.



