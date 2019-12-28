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أخبار العالم

خبراء: الدعم العسكري التركي لحكومة السراج سوف يفشل والقوات التركية ستكون في خطر

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد الخبير في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسات الخارجية (EDAM)، جان كساب أوغلو، أن تركيا لن تستطيع تقديم الدعم الجوي لحكومة فايز السراج في ليبيا.

وكتب أوغلو مقالا في المركز قال فيه إن تركيا تخطط لإرسال قوات خاصة وعناصر استخباراتية وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة إلى ليبيا. مشيرا إلى أن تركيا لن تتمكن من تقديم الدعم الجوي في ليبيا بسبب العوائق الجغرافية وكذلك المشكلات التي تواجه الدعم اللوجستي لطائرات F-16 التركية، مشيرًا إلى أن القوات التركية في ليبيا ستتعرض لخطر كبير بسبب انعدام الغطاء الجوي. بحسب ما ذكرت صحيفة زمان التركية.

وحذَّر كاساب أوغلو الخبير في مركز “إدام” من أن الطموح العسكري التركي في المنطقة سيخلق في وجهها أعداء على بعد آلاف الكيلومترات خارج حدودها.

في السياق ذاته، قال الباحث المتخصص في معهد سياسات الأمن الأوروبي، ميخائيل مانخوم، إن تركيا تواجه صعوبات في حماية مصالحها في منطقة شرق المتوسط، بما في ذلك حقوق الأتراك القبارصة التي تفرض تركيا سيطرتها عليهم.

وأكد مانخوم أن الاتفاق الموقع بين الرئيس أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، سيكون محدودا بعمر حكومة الوفاق في طرابلس، حتى وإن كان هذا الاتفاق في سبيل حماية مصالح تركيا في البحر المتوسط.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أكد الأسبوع الماضي أنه سيتم الاستجابة للطلب الليبي بالدعم برا وبحرا وجوا، عقب تصديق البرلمان على مذكرة التدخل العسكري خلال جلسات الأسبوع المقبل.

وتوقعت مصادر تركية أن يبكر البرلمان التركي موعد جلسته المحددة سلفا من أجل المصادقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وتقدم الدعم البري والجوي والبحري لحكومة السراج.
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