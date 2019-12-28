مقتل أمريكي في قصف بصواريخ إيرانية وأمريكا تتجهز للرد

أفادت مصادر استخبارية إسرائيلية عن مقتل أمريكي داخل قاعدة عسكرية قرب كركوك شمالي العراق، بعد إطلاق ما لا يقل عن 30 صاروخا، وأصيب 4 آخرين بجراح متفاوتة بعد انفجار أحد الصواريخ داخل القاعدة الأمريكية.



وأشارت مصادر عسكرية أمريكية إلى أن الصواريخ التي أطلقت هي صواريخ إيرانية كانت بحوزة التنظيمات الشيعية الموالية لإيران في العراق، وأطلقت عبر منصات وضعت على شاحنات، حيث تم تفعيل الصواريخ في الوقت الذي انسحب فيه مشغلوها بمركبات كانت تنتظرهم.



وقال مصدر عسكري أمريكي: إن المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ تتواجد فيها قوات الحشد الشعبي بزعامة شخص يدعى أبو مهدي، وله تواصل مباشر مع اللواء الإيراني قاسم سليماني، وذلك حسب زعم المصدر.



وأضاف المصدر أن القصف الإيراني جاء ردًا على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية المستمرة منذ أشهر على تجمعات شيعية في مناطق أبو كمال العراقية ودير الزور السورية.