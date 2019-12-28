تصعيد جديد.. تسليم مشروع قانون إرسال قوات تركية لـ ليبيا إلى البرلمان التركي للتصويت عليه

يتسلم البرلمان التركي، يوم الاثنين المقبل، مشروع قانون للتفويض بإرسال قوات إلى ليبيا، فيما يصوت عليه في جلسة استثنائية يوم الخميس القادم. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.





وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق، بأن التفويض سيكون في الجلسة العادية في الثامن أو التاسع من شهر يناير.





فيما قال الصحفي التركي، حمزة تيكن، إنه من المتوقع أن يبكر البرلمان التركي بعقد جلسته من أجل المصادقة على تفويض الجيش بتقديم دعم عسكري لحكومة السراج في ليبيا.





وكتب الكاتب التركي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن هناك "توجها لتقديم موعد انعقاد البرلمان التركي قبل الموعد المحدد مسبقا... وذلك للمصادقة على تفويض الجيش التركي بتقديم الدعم العسكري البري البحري والجوي لحكومة الوفاق في ليبيا".





وقال مسؤول في طرابلس إنهم "طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري.





من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن الجيش التركي جاهز لأي مهمة خارج الحدود بما فيها الأراضي الليبية، وذلك عقب طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم العسكري من أنقرة.



