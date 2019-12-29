عام الخير .. ماذا حصدت الأقصر في 2019؟

ففى قطاع المياه والصرف الصحي



وفى قطاع الصحـــــــــــة :



وفى قطاع التعليم والتعليم العالى :



وفى قطاع الطرق :





تم تنفيذ أعمال رصف طرق على مستوى مدن المحافظة بما قيمته 68.405 مليون جنيه ورصف شرق السكة بمدينة الأقصر ، بالإضافة الى داير الناحية (ربط النجوع بالقرى ، وربط القرى بالقرى ، والمدن بالقرى ) بكثير من قرى المراكز بالمحافظة ورصف الطرق المؤدية الى مستشفيات اسنا الجديدة، والعديسات، بالإضافة الى رصف أحياء كثيرة من مدينة الأقصر .



تطوير كورنيش النيل بالأقصر

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ بالمناطق السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر ، ومن منطلق إظهار مدينة الأقصر ذات الطابع الأثرى العريق ، تم تطوير وتجميل كورنيش الأقصر بطول (1700م2) (علوي / سفلي ) وتطوير عدد (4) ميادين رئيسية



وفى قطاع الكهرباء :

محطة الطاقة الكهربائية الحرارية بالهنادى (اسنا )

تمت الموافقة على تخصيص على 107 فدان من قبل المركز القومى لاستخدامات الأراضى المحطة بطاقة 2250 ميجا وات ... بتكلفة 2.3 مليار دولار (إستثمار)، علما بأن المشروع سيوفر حوالى 3000 آلاف فرصة عمل ، وتم الإتفاق على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة .



تركيب 14 الف متر كابلات جهد منخفض ، 13.5 الف متر كابلات جهد متوسط (إستبدال الهوائى بكابلات أرضية ) مما أدى الى تحسين الشبكة العامة، وحماية الكثافة السكانية المتمركزة أسفل الجهد المتوسط بطول 13.5 كم.



تركيب عدد 1548 عمود جهد منخفض (بطول 8 م ) كما تم تركيب عدد 239 عمود جهد منخفض (بطول 10.5 م) مما أدى الى تحسين شبكة الجهد المنخفض وإنارة 45 كم من الطرق المظلمة ، وتحسين الخدمة للمواطن وتم تغيير عدد 10 الاف كشاف بكشاف ليد الموفر مما أدى الى توفير 54 ميجاوات شهريا



وفى قطاع التموين :

تم استلام مبنى ادارة تموين القرنة، و مبني مكتب تموين النجوع بإسنا ، جار الآن تطوير عدد 6 مكاتب تموينية لتحويلها الي مراكز خدمة متطورة .



وفى قطاع الشباب والرياضة :

تم نهو تطوير عدد 13 ملعب ( نجيل صناعى ) بمركز اسنا ، وأرمنت ، والزينية ، والبياضية .



شهدت محافظة الأقصر فى عام 2019 طفرة فى جميع القطاعات الخدمية والصحية لتقديم أحسن خدمة للمواطنين تحت إشراف المستشار مصطفى الهم محافظ الإقليم، وفيما يلى نسرد أهم المشروعات التى تم إنجازها خلال العامتم النهو والتسليم النهائى لمحطة مياه إسنا الجديدة ( الشيخ مسكين ) والتسليم الإبتدائى الجزئى لخطوط المياه للشبكة والتى تخدم 350 الف نسمة. بطاقة 61 الف م3/يوم ، و تم النهو والتسليم النهائى لمحطة مياه الأقصر (غرب النيل ) وشبكاتها والتى تخدم مايقرب من 160 الف نسمة ، بطاقة 68 الف م3/يوموجار عمل توسعات مياه أرمنت بطاقة 68 الف م3/يوم والتى ستخدم مدينة أرمنت بالكامل وحواجرها بتكلفة 139.771 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65 %.تم تسليم مستشفى إسنا الجديد بطاقة 158 سرير وبتكلفة 301.9 مليون جنيه (إنشاءات) وتم الفرش وتم التشغيل التجريبي للمستشفى وتم تسليم مستشــــفى العديسات الجديد بطاقة 50 سرير وبتكلفة 251.1 مليون جنيه (إنشاءات) وبإنتظار فرش وتشغيل المستشفى علما بأنها ستكون ضمن المستشفيات المتخصصة ، وسيتم دخول الأقصر منظومة التأمين الصحى الشامل بإعتبار المحافظة الثانية بعد بورسعيد ، وذلك من مارس 2020 ونفاذا لذلك تم تخصيص عدد 49 وحدة صحية لتكون طب أسرة ، وعدد 7 مستشفى (إسنا- أرمنت – العديسات – البياضية – مستشفى الأقصر الدولى – مستشفى الأقصر العام – مستشفى شفاء الأورمان ) كمرحلة أولى 23 وحدة ، ومرحلة ثانيه 26 وحدة ، وتم تسجيل المرحلتين كتشغيل تجريبى 1/3/2019 ، وتم إسناد عدد 45 وحدة صحية للتطوير الشامل وتم إستلام المواقع وبدء أعمال التطوير.وتم إفتتاح مستشفى الأورمان للأورام بطيبة المرحلة الثانية وجارى العمل بالمرحلة الثالثة وستكون لأول مرة بصعيد مصر بجراحات أورام الأطفال – بطاقة حوالى 50 سرير، و المقر الجديد لمصلحة الطب الشرعى بمحافظة الأقصر والذى يخدم نيابات ومحاكم الأقصر.تم النهو والتسليم لعدد 17 مدرسة على مستوى المحافظة وتم إصدار قرار مجلس الوزراء بخصوص إنشاء جامعة الأقصر فصلاً من جامعة جنوب الوادى، والتى ستساهم فى تحقيق التنمية الشاملة بالأقصر فى شتى المجالات والمكونة الآن من كلية الآثار-كلية الألسن – كلية الفنون الجميله – كلية الحاسبات والمعلومات – كلية السياحة والفنادق – وأخيرا كلية الطب ، تم تسليم مساحة 100 فدان بمدينة طيبة وإتخاذ الإجراءات لإنشاء كلية الهندسة ، والتمريض ، وكليات أخرى.تم نهو تطوير شارع خالد بن الوليد من ميدان السلام الى ميدان النوفوتيل بطول 1.390 كم بتكلفة 5.823 مليون جنيه وجارى العمــل بتفرعات الشارع بنسبة 88% بتكلفة 1.4 مليون جنيه .