صبحي يبحث جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب

التقى مساء اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، بالمستشار عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، لبحث آخر الاستعدادات والمستجدات لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته ٦٤ والمقرر انعقاده ٤ يناير ٢٠٢٠.



كما تناول الاجتماع الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بإطلاق "مؤتمر المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب" خلال الفترة ٣ الي ٧ يناير ٢٠٢٠ بمقر جامعة الدول العربية، والذي تستضيف خلاله مصر وفود شبابية من الدول العربية لبحث الرؤى والتشاور حول مبادرات الشباب العربي في مكافحة التطرف ودحر الإرهاب.



ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أن ترتكز خطة العمل خلال الفترة المقبلة على بناء استراتيجية عربية موحدة للنهوض بالشباب في وطننا العربي وذلك طبقًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعتها، كما أكد صبحي على أن تستهدف تلك الاستراتيجية تطوير كافة الأنشطة الشبابية والرياضية بالدول العربية، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع السادة الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتهدف الخطة إلى طرح رؤى جديدة من شأنها الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية العربية وفقا للظروف الراهنة والتحديات التي يواجهها شبابنا في مختلف الدول العربية.



حضر الاجتماع الدكتور محمود حسن عضو الأمانة الفنية للجنة الشبابية المعاونة، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، عضو الأمانة الفنية للجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.