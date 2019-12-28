استجابة لشكوى الأهالي.. حملة من البيئة بسبب روائح الريش ومخلفات المجازر بالصف

استجابت وزارة البيئة لشكوى أهالي الصف الورادة عبر بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء حول التضرر من روائح كريهة صادرة من مصانع الريش ومخلفات المجازر بزمام غمازة الكبرى في الصف بالجيزة، حيث تم شن حملة مشتركة من جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لفحص أسباب الشكوى.



وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالاستجابة لكل الشكاوى البيئية الواردة للوزارة من خلال الادارة العامة لخدمة المواطنين والتفتيش المستمر على مصادر التلوث المحتملة للحد منها ومساعدة المنشآت الصناعية على توفيق اوضاعها البيئية بما يساعد على سير عملية الانتاج دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة.



وقامت الحملة بالتفتيش المفاجئ على المصانع محل الشكوى وتبين وجود عدد من المخالفات البيئية وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات ويتم المتابعة حتى يتم التأكد من إزالة أسباب الشكوى.



وتقدم الأهالي بالشكر لوزارة البيئة على سرعة الاستجابة لشكواهم واتخاذ اجراءات سريعة لازالتها.