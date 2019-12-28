صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 130 ألف مريض مجانا خلال 2019

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال عام 2019 ،من حيث التوسع فى زيادة عدد المراكز العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية ،بجانب أيضا توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم ،وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع وأن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها للمتعافين بلغت الى ما يقرب من 2 مليون و350 ألف جنيه حتى الآن .





وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ، انه تم التوسع فى إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الادمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية وبلغ عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن "16023 " الى 23 مركز علاجى على مستوى الجمهورية حتى الان ، بعدما كان عددها 12مركزا علاجيا فقط عام 2014 ، وجارى العمل لتصل إلى 29 مركزا فى عام 2020 ،حيث من المقرر افتتاح مراكز علاجية جديدة فى محافظات " بنى سويف والفيوم وسوهاج والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد " ،وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية فى العلاج واستيعاب الكم الهائل من عدد الإتصالات الواردة للخط الساخن كما بلغت عدد حالات المرضى المترددة على المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 130 ألف مريض وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى وتأهيل ،وأن هذه الخدمات يتم تقديمها مجانا وفى سرية تامة بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2014 والتى بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية 55593 مريضا.



وأكد " عثمان "انه وفقا للبيانات الخاصة بالخط الساخن خلال العام الجارى فأن أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان هى التليفزيون بنسبة 53,1% ،نظرًا لقيام الصندوق بعمل حملات إعلامية كبيرة مثل حملة " انت أقوى من المخدرات " بمشاركة الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطن ونادى ليفربول الانجليزي والتى أدت الى زيادة الاتصالات الواردة على الخط الساخن الى 400% ،يليه الإنترنت بنسبة 19,4% وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج.



وأشار " عمرو عثمان" إلى إرتفاع معدل تعاطي عقار الترامادول ليحتل المرتبه الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات تعاطيا وفقا للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 65.5% فى حين يأتى تعاطى مخدر الحشيش فى المرتبة الثانية بنسبة 59.55% يليه الهيروين بنسبة 23.5%، إلى جانب ظهور الأنواع الجديدة مثل الأستروكس والفودو بنسبة 9,6% ،لافتا إلى أن 35% من مصادر الإتصالات كانت المريض نفسه فى المرتبة الأولى بنسبة 24.5% مما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافى وتقليل حالات الإنتكاسة ويلية الأم بنسبة 13,8% مما يدل على إرتفاع الوعى الأسرى فى الإكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج ، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة حيث أن نسبة 5.6% بدأوا من سن أقل من 15سنة بينما بلغت النسبة الأكبر من المتصلين فى الفئة العمرية من 21 إلى 30 بنسبة 37,3%.



كما أن خدمات الخط الساخن تمتد إلى ما بعد العلاج من الإدمان كالتأهيل النفسى والدمج المجتمعى للمتعافيين كافراد نافعيين فى المجتمع من خلال اتاحة فرصه لتمويل مشروعات صغيرة للمتعافين بمبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى إلى جانب توفير العلاج من الأمراض المصاحبة كفيروس C B ومرض الإيدز ،والإهتمام بالأنشطة الرياضية لدعم مفهوم الرياضة ونبذ السلوكيات السلبية كالتدخين وتعاطى المخدرات، بجانب انه تم العمل على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للخط الساخن ودعم وقدرات العاملين فى مجال العلاج من خلال تدريب الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين على البرامج العلاجيبة الحديثة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة إلى جانب اتاحة فرص الإلتحاق بدبلوم متخصص فى مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع كلية الأداب جامعة القاهرة.

