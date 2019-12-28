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فن

أكره الروتين والاستيقاظ مبكرا | كريم عبد العزيز يختار مهنته المفضلة| شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:34 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن المهنة التى كان يرغب فى امتهانها حال عدم احترافه مهنة التمثيل.

وقال كريم عبد العزيز أثناء لقائه فى برنامج "عرب وود" : "لو لم اكن ممثلا لوددت أن أكون طيارا".

وأضاف "كريم": "التمثيل والطيران مهنتان متقاربتان لبعضهما البعض بهما نوع من الابداع والفن بجانب انهما لا يلزماك بمواعيد محددة وانا من الناس الذين يكرهون الروتين والاستيقاظ المبكر.

وكشف الفنان كريم عبد العزيز عن حقيقة الخلاف مع الفنان أحمد عز بسبب ترتيب الأسماء على أفيش فيلم "كيرة والجن"، والذى من المقرر أن يتم تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كريم عبد العزيز، أثناء لقائه فى برنامج "عرب وود"، إن "كل ما يقال عارٍ تماما من الصحة وغير دقيق، وبالفعل لم يتحدث أحد عن فكرة الأسماء، سواء كنت أنا أو عز، ولن يحدث خلاف فى هذا الجانب".

يذكر أن فيلم "كيرة والجن" يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وينتظر كريم عبد العزيز عرض فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذى يشارك فى بطولته مع دينا الشربينى.
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