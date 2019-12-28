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رياضة

717 لاعبا ولاعبة بألعاب الأولمبياد الخاص في القاهرة الكبرى

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:10 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
انطلقت اليوم، علي ملاعب نادي مدينة نصر فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرع القاهرة الكبري في اربعة رياضات كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي َوتستمر حتى غدا الأحد تحت رعاية المصرية للآتصالات WE وكوكاكولا الرعاة الرئيسين.

حضر حفل الالعاب الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي ، المهندس حمدي السري مدير عام نادي مدينة نصر الرياضي ، والدكتور ممدوح بيومي مدير النشاط الرياضي بالأضافة إلي مشاركة 717 لاعب ولاعبة ، 180 مدرب من أكثر من 60 هيئة من الأندية الرياضية والمؤسسات والجمعيات الآهلية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

عبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته لمشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين في تلك المسابقات الهامة وحرص أولياء الأمور علي الوقوف خلف أبنائهم لحثهم علي بذل المزيد من الجهد من أجل الفوز وحجز بطاقة المشاركة في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والتي ستستضيفها مصر خلال شهر يناير المقبل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار "تهامي" إلى أن الأولمبياد الخاص المصري عقد المسابقات في أفرعه المختلفة في محافظات المختلفة خلال الفترة السابقة ليختتمها بمسابقات القاهرة الكبري من أجل تكوين القوام الآساسي للمنتخبات المصرية التي ستشارك بالألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص.

وأكد عمرو الطحاوي أن حفل آفتتاح المسابقات أقيم وفقا لقواعد الأولمبياد الخاص الدولي من دخول اعلام مصر والاولمبياد الخاص المصري وطابور عرض الهيئات المشاركة وعزف السلام الوطني تلها اهم الكلمات من السادة كبار الشخصيات وعقبها ألقاء قسم اللاعبين للمشاركين من اللاعبين وإيقاد شعلة الالعاب وانصراف طابور العرض لتبدء رسميا المسابقات.
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