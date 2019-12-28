الجيش الليبي: نمر بفترة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وعافيتها.. فيديو

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن ليبيا تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها، مشيرا إلى أن ليبيا على المحك في أن تكون دولة ذات سيادة وتستعيد عافيتها.



وأضاف اللواء خالد المحجوب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أن الإرهاب استطاع أن يهيمن على القرار ومفاصل الدولة الليبية، مشيرا إلى أن الحل العسكري هو الحل الوحيد والأخير للتعامل مع المليشيات في ليبيا التي زرعها الإخوان.



وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أنه يتم تسليح المليشيات بتسليح جيوش، وتلقى دعم يحصل عليه الجيوش، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي يقاتل المليشيات في طرابلس وفي جنوب ليبيا.



وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن ما يتسبب في صعوبة العملية العسكرية لمواجهة المليشيات هو عدم القدرة على استخدام الطائرات والأسلحة الثقيلة، لأن ذلك سيؤدي إلى دمار طرابلس.

