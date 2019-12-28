لوقف نزيف الأسفلت .. أحمد موسى يناشد مجلس النواب سرعة التدخل لإنقاذ أرواح المصريين

ألفت الإعلامي أحمد موسي، إلى ضرورة تدخل مجلس النواب بسرعة وإصدار قوانين رادعة تحجم سائق النقل الثقيل الذين يسيرون بسرعة ومرونة قد تؤدي إلى حدوث كوارث.



وطالب موسى المصريين خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، بضرورة احترام الطريق والمحافظة على أرواح البعض، مرددا: « يرضي مين أن واحد سائق تريلا يقتل 23 مصري يُحبس 3 سنين وفق القانون».



وناشد موسى، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار بهاء الدين أبو شقة التدخل لتعديل القانون الذي ينص على أن أقصى عقوبة لمن يقتل الناس في حادث 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه.



وأكد موسى أن يحترم القانون ولكن لا يمكن أن يتم ترك الطريق بدون قوانين رادعة لا تحمي أرواح المصريين.



انتقد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد - دمياط، وفاة 22 عاملا وإصابة 8 آخرين.



وأضاف موسى، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمال في طريقهم عودتهم اشغالهم، مستنكرا إهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية.



وأشار موسى، إلى أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين.