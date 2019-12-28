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البرلمان يستجيب لـ أحمد موسى ويدرس تغليط العقوبة في حوادث الطرق

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:46 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه عندما صدر قانون العقوبات كان في وقت معين لتحقيق الردع المطلوب، موضحا أنه في الفترة الأخيرة زادت الحوادث التي تحصد أرواح المصريين.

وأوضح الطماوي، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أنه في الوقت القادم سوف يهتم النواب بتغليظ العقوبة على من يقتل أشخاصh في حوادث السيارات، منوها بأن عقوبة السجن 7 سنوات أصبحت غير كافية.

وفي استجابة للإعلامي أحمد موسى، أشار الطماوي، أنه في الوقت الحالي أصبح من الضرورة تعديل القانون لنصل الى الردع المطلوب ليتم انخفاض معدلات هذه الجريمة.

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد _ دمياط، ووفاة 22 عاملا وإصابة 8 أخرين.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمال في طريق عودتهم من اشغالهم، مستنكرا إهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية.

وأشار موسى، أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين.
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