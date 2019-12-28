أحمد موسى : أردوغان سيعلن أنه المهدي المنتظر ويسعى للخلافة في 61 دولة .. شاهد

نشر الإعلامي أحمد موسى، وثيقة هامة للمستشار العسكري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن فيها احياء مشروع الخلافة الإسلامية وعاصمتها اسطنبول.



وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يتم تدريب الشباب الإسلامي بتركيا حسب تصريحات مستشار الديكتاتور أردوغان ليكونوا نواة للخلافة، منوها أن دول الخلافة على حسب الوثيقة حوالي 61 دولة منها الدول الإسلامية وعدد من الدول الافريقية.



وأشار موسى، ان الوثيقة ذكرت قبرص الشمالية على أنها جزء من الخلافة الإسلامية، حيث انه يمهد للاعتراف بتلك المنطقة على أساس أنها دولة لها حقول في كل شئ وخاصة الغاز.



وسرد موسى، أن الوثيقة ذكر فيها أن أردوغان سيكون المهدي المنتظر او الخليفة أو الإمام للخلافة الأسلامية في 2023، مؤكدا أن الوثيقة المسربة حوالي 65 صفحة تتحدث عن حلم أردوغان الوهمي لتكوين الخلافة الإسلامية وعاصمتها اسطنبول.