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محافظات

لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:10 م
مستقبل وطن يكرم فريق
مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية
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محمود زيدان
كرّم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ فريق كرة القدم الخماسية الحاصل على المركز الرابع في دوري الحزب للموسم الثاني الذى أقيم مؤخرًا تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب.

ومنح المهندس فوزى الرفاعي أمين عام الحزب بكفر الشيخ، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، لاعبي فريق محلة أبو على بأمانة مركز دسوق الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية شهادات تقدير و مبلغ 50 ألف جنيه تقديرا لجهودهم على هذا المركز المتقدم.

جاء ذلك خلال الاحتفال الكبير الذى اقيم بقاعة الملكة بمدينة كفر الشيخ على هامش اللقاء التنظيمي الأول للحزب بالمحافظة بعد تشكيله الجديد بحضور قيادات الحزب واعضاء هيئة مكتب المحافظة وامناء المراكز والأقسام وهيئات المكاتب الجديدة.
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
لفوزه بالمركز الرابع.. مستقبل وطن يكرم فريق كرة القدم الخماسية بـ كفر الشيخ
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