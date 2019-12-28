دوري أبطال إفريقيا .. شوط أول سلبي بين الوداد البيضاوي وبترو اتلتيكو

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي الوداد البيضاوي وبترو اتلتيكو في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا .





شهدت المبارة منافسة قوية بين كلا الفريقين وفرض لاعبو الوداد البيضاوي الضغط الهجومي منذ انطلاق المباراة ولكن تمكن لاعبو اتلتيكو من الحفاظ على شباكهم وتشكيل بعض الهجمات التي كادت أن تغير مسار اللقاء .



وجاء تشكيل الوداد البيضاوي كالتالي :-



حراسة المرمى : أحمد التغناوتي .



خط الدفاع : عبد اللطيف نصير – نعيم أعراب – محمد ناهيري – بدر جدارين .



خط الوسط : بديع أووك – إبراهيم النقاش – يحيى جبران – فيصل الحدادي .



خط الهجوم : أيوب الكعبي – وليد الكارتي .



بينما جاء تشكيل فريق بترو أتلتيكو :



حراسة المرمى : جيرسون .



خط الدفاع : ديوجنس – دانيال سون – ويلسون – كارنيرو .



خط الوسط : أليم – ناري – إسحاق منساه – داني – ريكاردو چوب .



خط الهجوم : توني .



يذكر أن فريق الوداد البيضاوي يقع في المجموعة الثالثة وفريق بترو أتلتيكو أيضا ، ويحتل الوداد البيضاوي المركز الـ3 برصيد نقطتين ، بينما يحتل بترو أتليتيكو المركز الـ4 برصيد نقطة وحيدة,