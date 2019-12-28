حفيد مساعد الباز أفندي يكشف حقيقة الصورة المتداولة لجده على مواقع التواصل

قال إسلام إبراهيم، حفيد الفنان الراحل عبد الدايم أحمد، الشهير بمساعد الباز أفندي في فيلم "ابن حميدو"، إن الصورة المتداولة لجده على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية، حيث توفي جده منذ عام 1994.



وتابع "إسلام إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الشخص الذي ظهر في الصورة اسمه رفعت، في حين أن جده الفنان الراحل الذي جسد شخصية مساعد الباز أفندي اسمه الحقيقي عبد الدايم أحمد.



يذكر أن شخصية الباز أفندي من أبرز الشخصيات في تاريخ السينما المصرية، قدمها الفنان الراحل توفيق الدقن من خلال أحداث فيلم "ابن حميدو" ببراعة، وظهر إلى جانبه مساعده الفنان الراحل عبد الدايم أحمد.