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رياضة

75 دقيقة | وليد سليمان يسجل هدفين والاهلي يبحث عن الثالث .. وبلاتينيوم يعتمد على الكرات الطويلة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:34 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت 75 دقيقة بتقدم الاهلي علي بلاتينيوم بهدفين دون رد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام فى الجولة الـ3 ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة الثامنه عن طريق وليد سليمان بعد تلقيه عرضية رائعه من علي معلول تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية داخل الشباك .

وأضاف الاهلي الهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق وليد سليمان من ركلة جزاء

وبدأ الاهلي بالاستحواذ علي وسط الملعب بتمريرات قصيرة بين اللاعبين لتشتيت خطوط بلاتينيوم .

وتعرض وليد ازارو لآصابه قوية بعد كرة مشتركة مع لاعب بلاتينيوم وخرج من ارض الملعب لتلقيه العلاج اللازم من طبيب الفريق فى الدقيقة 51 .

واهدر حسين الشحات فرصة هدف فى الدقيقة 59 بعد عرضيه من احمد فتحي ليستلمها الشحات داخل منطقة الجزاء ويسددها بطريقه غريبة ، ويمنع الاهلي من أحراز الهدف الثاني .

وواصل حسين الشحات فى أهدار الفرص فى الدقيقة 62 بعد توغل أكثر من رائع داخل منطقة الجزاء وسددها ضعيفه امسك بها حارس بلاتينيوم بسهوله.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي فى الدقيقة 66 بعد عركقه احمد الشيخ من قبل مدافع بلاتينيوم .
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