بتكلفة 10 ملايين جنيه .. الترسانة البحرية بالإسماعيلية تدشن بنتونات كوبرى رأس بناس العائم

قامت إدارة الترسانة البحرية بالإسماعيلية بتدشين بنتونات كوبرى راس بناس العائم بحضور المهندس محمد مندور مساعد رئيس قطاع التصنيع والمهندس ساهر محمد يحيى مدير إدارة الترسانة البحرية.





وأشادت شركة القناة للترسانة النيلية بجودة التنفيذ.



وصرح المهندس محمد مندور بأن الكوبري مكون من 2 بنتون و2 مشاية بطول 30 متر وعرض 10 أمتار وبوزن 83 طن بتكلفة تصل 10 مليون جنيه.



وأضاف المهندس ساهر أن هذه الإشادة من شركة القناة للترسانة النيلية لم تتأتي إلا بعد جهد كبير وجودة عالية في التنفيذ بمتابعة من المهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة المشرف على قطاع التصنيع والإلكتروميكانيك والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع، وشارك في أعمال التدشين المهندسون محمود عبدالله نائب مدير الإدارة لشئون الإنتاج وأحمد معن نائب مدير الإنتاج ومحمود قناوي رئيس قسم ورشة البناء وأحمد ياقوت رئيس قسم الإصلاح والتركيبات البحرية وكافة الأطقم المختلفة بالإدارة من قسم البناء والتحركات بمسئولي أوناش التدشين واطقم البحرية والغطاسين المهرة.