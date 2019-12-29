ابن النقراشي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. شاهد

قال الدكتور هانى النقراشى، نجل محمود فهمى النقراشي رئيس وزراء مصر الاسبق، إن اغتيال تنظيم الاخوان الارهابي لوالدى كان خدمة للانجليز.
وأضاف الدكتور هانى النقراشي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه كان يجب حل جماعة الاخوان الارهابية لأنهم يبثون أفكارا خاطئة تماما عن الواقع.
وتابع نجل محمود فهمى النقراشي، أن تاريخ تنظيم الإخوان الإرهابي كله دم واغتيالات وتضليل للشعب المصرى منذ بدايته.
وأوضح الدكتور هانى النقراشي، أن تنظيم الإخوان الإرهابي كانوا يستهدفون الأشخاص الوطنيين مثل أحمد ماهر وأحمد الخزندار.
وأشار إلى أن النقراشي باشا رفض ارتداء قميص واقى من الرصاص عندما طلبت منه الحكومة ذلك للحفاظ على حياته.
وأضاف الدكتور هانى النقراشي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه كان يجب حل جماعة الاخوان الارهابية لأنهم يبثون أفكارا خاطئة تماما عن الواقع.
وتابع نجل محمود فهمى النقراشي، أن تاريخ تنظيم الإخوان الإرهابي كله دم واغتيالات وتضليل للشعب المصرى منذ بدايته.
وأوضح الدكتور هانى النقراشي، أن تنظيم الإخوان الإرهابي كانوا يستهدفون الأشخاص الوطنيين مثل أحمد ماهر وأحمد الخزندار.
وأشار إلى أن النقراشي باشا رفض ارتداء قميص واقى من الرصاص عندما طلبت منه الحكومة ذلك للحفاظ على حياته.