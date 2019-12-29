أحد أقارب شهيد الشهامة في المترو: مينا كان أمل والديه واستثمارهما في الحياة.. فيديو

قال سعد نعيم زوج خالة شهيد الإنسانية مينا رضا، إن والد ووالدة الشهيد يعيشان في حالة من الحزن والانهيار، ولم يتناولا الطعام منذ 4 ايام، مضيفا: "جزاء الشهم هذه الأيام الموت".



وتابع سعد نعيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه "dmc": أن مينا لديه 23 عام، ولم يكمل حلمه منذ تخرجه، كما أنه كان أمل والديه واستثمارهم في الحياة.



وأوضح زوج خالة شهيد الانسانية مينا رضا: "أننا نريد تكريم مينا لأن ما قام به عمل بطولي، فقد استشهد وهو يحاول الإمساك بلص سرق حقيبة سيدة فدفعه اللص تحت عجلات المترو".



وأضاف نعيم أن مينا كان يفعل الحق والأصول ولم يكن يفعل عمل مخل أو مشين، ولهذا يجب القصاص له.