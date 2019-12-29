الزملوط يلتقي مختار جمعة لبحث دعم مشروعات الأوقاف بـ الوادي الجديد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس السبت، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث مزيد من التعاون بين الوزارة والمحافظة.



وأكد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن اللقاء تطرق إلى دعم خطة المحافظة لرفع كفاءة عدد من المساجد وتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة لنشر الفكر الوسطي المستنير.



وأكد الزملوط، أنه جرى الاتفاق على عقد دورة تدريبية مشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية بالمحافظة، وذلك خلال شهر يناير المقبل.



وفي ذات السياق المحافظ، مع والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، سبل التعاون المشترك لتنظيم مهرجان التمور المصرية الأول بالمحافظة، والمقرر إقامته خلال شهر يناير المقبل.



كما تم مناقشة عدد من الموضوعات في مجال تنمية ودعم الصناعات القائمة بالمحافظة وتسويقها، وتشجيع مناخ الاستثمار الصناعي وتيسير إجراءاته.